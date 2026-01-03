Spalletti e il rinnovo | condizione chiara alla Juve
Il futuro di Luciano Spalletti e della Juventus si lega a una condizione chiara. Secondo recenti indiscrezioni, il tecnico richiede un segnale concreto sul progetto, in particolare riguardo al giocatore simbolo, per confermare il suo rinnovo fino al 2028. La situazione si definisce attraverso una richiesta precisa, che potrebbe influenzare le decisioni future del club e dell’allenatore.
Il futuro di Luciano Spalletti e quello della Juventus si intrecciano su una richiesta precisa. Nelle ultime ore emerge un retroscena che chiarisce la linea del tecnico: per prolungare fino al 2028 serve un segnale forte sul progetto, a partire dal giocatore simbolo. Al centro c’è Kenan Yildiz. Spalletti lo considera il perno tecnico e carismatico della squadra e chiede di blindarlo: rinnovo lungo e adeguamento economico all’altezza del ruolo. Oggi il talento turco percepisce circa 1,5 milioni a stagione, cifra giudicata non più coerente con la centralità che gli viene affidata. La proposta sul tavolo è chiara: estensione fino al 2030 o 2031 e ingaggio che salga verso i 6,5 milioni, soglia che diventerebbe il nuovo riferimento salariale del club. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
