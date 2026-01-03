Spalletti a Sky | Siamo noi quelli lì dentro è colpa nostra David doveva sfruttare un’altra occasione non lo condanno dal dischetto

Nella conferenza post partita, Luciano Spalletti ha commentato la prestazione della sua squadra dopo la sfida contro il Lecce. Il tecnico ha ammesso le responsabilità del gruppo e ha analizzato alcune occasioni mancate, tra cui quella di David dal dischetto. Le sue parole riflettono un approccio diretto e lucido, evidenziando l’importanza di assumersi le proprie colpe e di lavorare per migliorare.

Spalleti nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita contro il Lecce. Il commento sul pari e sull'errore di Jonathan David dal dischetto. Dopo il deludente pareggio casalingo contro il Lecce, Luciano Spalletti si presenta ai microfoni di Sky Sport assumendosi ogni responsabilità per il risultato maturato all'Allianz Stadium. Il tecnico della Juventus rifiuta categoricamente la ricerca di alibi esterni e punta il dito sulla mentalità del gruppo Per l'allenatore toscano, la chiave per uscire da questo momento risiede nella personalità e nella capacità di non subire passivamente la pressione dello stadio dopo un errore, ma di reagire con "una testa forte" per cambiare l'inerzia degli eventi.

