SpaceX apre il 2026 con il lancio del satellite italiano Cosmo-SkyMed
A inizio 2026, SpaceX ha effettuato il lancio del satellite italiano Cosmo-SkyMed, terza unità di seconda generazione della costellazione satellitare. Dopo alcuni rinvii causati da problemi tecnici, il lancio è stato completato con successo dalla Vandenberg Space Force Base, in California, utilizzando un razzo Falcon 9. Questo evento segna un importante passo avanti per il programma di monitoraggio territoriale e di sicurezza nazionale italiano.
Dopo una serie di rinvii legati a problemi tecnici alla strumentazione di terra di SpaceX, il terzo satellite di seconda generazione della costellazione italiana Cosmo-SkyMed ha finalmente ricevuto il via libera ed è stato lanciato con successo dalla Vandenberg Space Force Base, in California, a bordo di un razzo Falcon 9. Il decollo segna un nuovo tassello nel rafforzamento delle capacità spaziali nazionali e conferma il ruolo centrale della cooperazione industriale tra Italia e Stati Uniti nel settore dell’accesso allo spazio e dell’osservazione della Terra. Il satellite, di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e del ministero della Difesa, è stato rilasciato correttamente in orbita e, dopo la separazione dal vettore, il segnale è stato acquisito dal Centro spaziale del Fucino di Telespazio, in Abruzzo. 🔗 Leggi su Formiche.net
