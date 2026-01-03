Spacca vetro di un' auto con una grossa pietra e minaccia un uomo | arrestata

Una donna è stata arrestata ieri sera a Cogoleto dopo aver danneggiato il parabrezza di un’auto con una grande pietra. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove è stata notata mentre minacciava un uomo. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, garantendo la sicurezza e procedendo con gli accertamenti necessari. L’episodio rimane sotto indagine per chiarire le motivazioni e il contesto dell’azione.

Vetri spaccati a San Benedetto, nuovi danneggiamenti alle auto in sosta - Una Fiat 500 trovata con il finestrino rotto in via Paolini riaccende l’attenzione su una scia di danneggiamenti alle auto. lanuovariviera.it

Un campo di vetri rotti, spaccati i finestrini di 19 auto - Raid nella notte tra via Costa San Giorgio, San Niccolò e piazza Pitti, nel cuore di Firenze. lanazione.it

Dal vetro spaccato al fermo: a Cagliari una donna torna al suo veicolo e lo trova "presidiato" dalle Guardie Cittadine, avvertite del danneggiamento del finestrino di un veicolo e nota subito la sparizione del tablet. L'immediata notizia del furto permette di iniziar - facebook.com facebook

Vigilia amara in via Libera, spaccano il vetro di un’auto e rubano un trolley x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.