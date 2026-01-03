Spacca vetro di un' auto con una grossa pietra e minaccia un uomo | arrestata
Una donna è stata arrestata ieri sera a Cogoleto dopo aver danneggiato il parabrezza di un’auto con una grande pietra. L’episodio si è verificato nel centro cittadino, dove è stata notata mentre minacciava un uomo. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, garantendo la sicurezza e procedendo con gli accertamenti necessari. L’episodio rimane sotto indagine per chiarire le motivazioni e il contesto dell’azione.
Attimi di tensione a Cogoleto nella tarda serata di ieri, venerdì 2 gennaio, quando una donna è stata sorpresa a spaccare il parabrezza di un'auto parcheggiata con un grosso masso.È successo sul lungomare della cittadina: ad assistere al gesto, avvenuto apparentemente senza motivo, un uomo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
