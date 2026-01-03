Sottopasso fra Gerenzano e Turate chiuso per un incidente
Il sottopasso tra Gerenzano e Turate è stato chiuso questa mattina, 8 gennaio, a seguito di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. La chiusura, ancora in corso, ha causato disagi alla viabilità locale. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.
Sottopasso chiuso, nella mattinata di oggi 8 gennaio, fra Gerenzano e Turate, dopo un incidente che ha visto coinvolto un mezzo pesante. E’ accaduto in via San Giuseppe, sul confine, dove sono coinfluiti diversi mezzi di soccorso: l’automedica da Milano, la Sos di Uboldo e la Croce Rossa di Saronno. Areu segnala il soccorso in . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
