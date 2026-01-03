Sottopasso fra Gerenzano e Turate chiuso per un incidente

Il sottopasso tra Gerenzano e Turate è stato chiuso questa mattina, 8 gennaio, a seguito di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. La chiusura, ancora in corso, ha causato disagi alla viabilità locale. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

