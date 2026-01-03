Sotto tutela i magistrati dell' inchiesta su Hannoun
Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Genova ha deciso, in via d’urgenza, di tutelare la giudice Silvia Carpanini e il pm Marco Zocco coinvolti nell’indagine su Mohammed Hannoun, arrestato nell’ambito di un’inchiesta che riguarda presunte attività di finanziamento a Hamas. Questa misura mira a garantire la loro sicurezza in un contesto giudiziario complesso e delicato.
Il Comitato per l'ordine e la sicurezza di Genova ha disposto in via d'urgenza la tutela per la giudice per le indagini preliminari Silvia Carpanini e il pm Marco Zocco dopo la maxi inchiesta che ha portato all'arresto del presidente dell'Associazione dei Palestinesi in Italia, Mohammed Hannoun, e altre sei persone ritenute finanziatrici di Hamas. Si tratta di una misura preventiva, è stato spiegato. I due magistrati avranno assegnati un agente della polizia e un militare della guardia di finanza che li seguiranno negli spostamenti. Nei giorni scorsi è stata disposta la sorveglianza fissa davanti al tribunale con una pattuglia, a turno, di carabinieri, polizia e guardia di finanza a presidiare l'ingresso di palazzo di giustizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
