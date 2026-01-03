Sottanelli Azione sui disagi lungo l' autostrada A14 in Abruzzo | Paghiamo di più per un servizio peggiore

Sottanelli sull’A14 in Abruzzo evidenziano disagi e ritardi nei lavori, con conseguenti aumenti delle tariffe. Il ministro Salvini dovrà spiegare in Parlamento i motivi, i tempi e le modalità di tali ritardi, poiché gli utenti pagano di più per un servizio che si presenta ancora inadeguato. La questione solleva interrogativi sulla gestione e sulla trasparenza delle tariffe autostradali in questa regione.

Il ministro Salvini dovrà chiarire in parlamento motivi, tempi e modalità dei ritardi nei lavori sull'autostrada A14, dove invece di una compensazione per gli utenti vengono approvati adeguamenti e aumenti delle tariffe. A dirlo Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione, commentando.

