Sosta residenti a Napoli caos rinnovi Lega attacca l’Anm risponde | Problema tecnico

A Napoli, i residenti segnalano difficoltà nei rinnovi della sosta a causa di un malfunzionamento del portale Anm, ormai da diversi giorni. La situazione ha generato disagi, con un call center irraggiungibile e nessuna alternativa offerta agli utenti. La Lega critica l’azienda, mentre l’Anm attribuisce il problema a un guasto tecnico. La questione evidenzia le criticità nella gestione dei servizi digitali per i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto La denuncia parla di “ portale Anm fuori uso da giorni”, di un call center “irraggiungibile”, e “non viene garantita alcuna alternativa”. Emanuele Papa, vice coordinatore Lega Napoli, accusa: “ Un disservizio grave e inaccettabile sta colpendo in queste ore decine di migliaia di cittadini napoletani”. Stando alle sue parole, “dal 1° gennaio, a causa del blocco totale dei servizi Anm, non è possibile rinnovare né richiedere per la prima volta il permesso di sosta per residenti sulle strisce blu, né online né telefonicamente”. Il rischio paventato: “Migliaia di auto regolarmente parcheggiate rischiano sanzioni ingiuste per una colpa che non è dei cittadini, ma di chi gestisce e controlla il servizio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

