Sorical e sete nei Comuni calabresi Madeo | La Regione apra una commissione d' inchiesta

La carenza d'acqua nei Comuni calabresi, con perdite fino al 70%, rappresenta una criticità crescente. Madeo chiede alla Regione di istituire una commissione d'inchiesta per approfondire le cause di questa situazione e individuare soluzioni efficaci. La gestione delle risorse idriche è fondamentale per garantire il benessere delle comunità locali e assicurare un servizio stabile e sostenibile.

Perdite di acqua fino al 70 per cento e la sete patita da numerosi comuni calabresi, tra cui c'è anche Reggio. Denunciando la situazione, la consigliera regionale Rosellina Madeo (Pd), chiede che la Regione istituisca una commissione d’inchiesta per affrontare in via definitiva il problema. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Sorical e sete nei Comuni calabresi, Madeo: "La Regione apra una commissione d'inchiesta" Leggi anche: Bilanci delle Ausl, bocciata la proposta di una commissione d'inchiesta. "La Regione non ha una visione politica sanitaria" Leggi anche: Sanità, la Regione: "Nessuna commissione di inchiesta sui conti" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Sorical e sete nei Comuni calabresi, Madeo: La Regione apra una commissione d'inchiesta; Causa siccità Sorical riduce e rimodula distribuzione acqua in molti Comuni: ecco quali; Acqua razionata tra Catanzaro e Cosenza: scatta l'allarme Sorical per 25 comuni –; Servizio idrico unico in Calabria: nuovo slittamento per il passaggio a Sorical. Sorical, Madeo (Pd): “la Regione Calabria istituisca una commissione di inchiesta” - “Una commissione d’inchiesta in Regione per affrontare in via definitiva il problema Sorical non è più procrastinabile. strettoweb.com Acqua razionata tra Catanzaro e Cosenza: scatta l’allarme Sorical per 25 comuni - Emergenza acqua in provincia di Catanzaro e Cosenza tra i comuni del Savuto Nord e della Sila Badiale. quicosenza.it

Emergenza idrica in Calabria, Sorical: ridotte le risorse per Savuto Nord e Sila - Rimodulazioni e turnazioni dell’erogazione in decine di comuni tra le province di Cosenza e Catanzaro. msn.com

Acqua e Calabria, tra carenza idrica e rubinetti a secco. Mesi di siccità e sorgenti ridotte, Sorical annuncia la riduzione delle forniture. Problemi per Savuto, Lametino e Presila. Ma proteste arrivano da tutta la regione - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.