Sorgenti tentato furto al Centro di Salute Mentale | danneggiati infissi e arredi

Un tentato furto si è verificato nuovamente al Centro di Salute Mentale Poggiali di via Prato, causando danni a infissi e arredi. Si tratta di un episodio che si ripete a distanza di una settimana dall’ultimo tentativo, evidenziando la necessità di rafforzare le misure di sicurezza e vigilanza nella struttura.

Nuovo tentato furto al Centro di Salute Mentale Poggiali di via Prato a distanza di una settimana dall'ultima sgradita visita. È successo nella notte di San Silvestro, quando ignoti sono riusciti a intrufolarsi all'interno della struttura forzando la porta di ingresso e una finestra rimaste.

