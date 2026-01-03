Edoardo, tra i primi a lasciare le Constellation, ha testimoniato le drammatiche condizioni all’interno del locale, dove tre amici sono tragicamente deceduti. Un superstite ha descritto come venivano trasportate bottiglie con candele sopra, mentre un video mostra un bagliore sul soffitto, testimone di un episodio inquietante. La testimonianza evidenzia la gravità della situazione e le circostanze che hanno portato a questa tragedia.

“Stavo registrando un video al personale che portava le bottiglie, poi mi sono voltato verso il dj e ho visto qualcosa di luminoso sul soffitto. Dopo due minuti il fuoco aveva già raggiunto il primo piano, vedevamo le persone in pessime condizioni”. È questa la testimonianza di Edoardo, un ragazzo minorenne del comasco, che la notte di Capodanno aveva scelto di festeggiare a “Le Constellation”, il noto discobar di Crans-Montana, in Svizzera, in cui è scoppiato l’incendio che ha tolto la vita ad almeno 47 persone. In una lunga intervista a “Quarto Grado”, il giovane ripercorre i momenti immediatamente successivi all’inizio del rogo, quando ha subito deciso di uscire dal locale, salvando probabilmente così la sua vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stato tra i primi ad uscire da Le Constellation, ho visto gente in pessime condizioni. Tre miei amici sono morti”: la testimonianza di Edoardo a “Quarto Grado”. E un superstite racconta: “Portavano bottiglie con candele sopra”

