L’addio di Sommer Inter sembra ormai imminente, con giugno come possibile termine della sua avventura nerazzurra. Tra i candidati a sostituirlo, spicca un nuovo nome tra i portieri in corsa. La situazione si fa più chiara, mentre il club valuta le opzioni per garantire continuità tra i pali nella prossima stagione.

Inter News 24 Sommer Inter, sempre più probabile il suo addio a giugno prossimo. E in pole position per prendere il suo posto c’è questo estremo difensore. Il presente dei campioni d’Italia parla svizzero, ma il futuro della Beneamata si prepara a una profonda trasformazione tra i pali. Secondo l’analisi odierna di Tuttosport, i destini dei due elvetici in rosa, Yann Sommer e Manuel Akanji, sono destinati a separarsi a fine stagione, nonostante entrambi abbiano saputo cancellare con i fatti lo scetticismo iniziale. Akanji: da colpo low cost a pilastro inamovibile. L’impatto di Manuel Akanji — il possente difensore centrale ex Manchester City dotato di una straordinaria intelligenza tattica — è stato dirompente. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sommer Inter, aria d’addio a giugno. In pole position per sostituirlo c’è lui

Leggi anche: Calciomercato Inter, prosegue la caccia per l’erede di Sommer: un portiere è in pole position. Le possibili mosse di Ausilio per prenderlo in estate

Leggi anche: Questione di feeling con Michela Glorio: Fabio Marchetti si dimette da amministratore delegato dell'Astea. Simone Pugnaloni in pole position per sostituirlo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sommer, De Vrij, Acerbi e... Inter, i 6 in scadenza a giugno (che valgono 30 milioni di risparmio) - Il destino, a meno di clamorosi ribaltoni di mercato che mai si possono escludere in modo troppo netto, pare segnato. gazzetta.it

Turkyilmaz sugli svizzeri in Serie A: "Jashari non vale 40 milioni. Sommer-Inter, aria d'addio" - Kubilay Turkyilmaz, leggenda del calcio svizzero e oggi stimato opinionista a Teleticino e al Corriere del Ticino, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb svariando su vari temi, dallo stato ... tuttomercatoweb.com

Quanto guadagna Sommer all'Inter - Il capolavoro di Beppe Marotta è nell'estate 2023: vende Onana a 50 milioni di euro al Manchester United dopo averlo preso a zero l'anno prima, e col Bayern Monaco chiude l'acquisto di Yann Sommer. calciomercato.com

Yann Sommer è destinato a lasciare l'Inter al termine di questa stagione - facebook.com facebook

Mercato #Inter Ecco il nome per il dopo #Sommer x.com