Solomon tifo diviso e rissa politica L’assessore | Non sei benvenuto Ira Carrai | Parole disgustose

L’arrivo di Solomon alla Fiorentina ha scatenato reazioni contrapposte, con tensioni tra tifosi e scontri politici. L’assessore locale ha dichiarato che il calciatore non è benvenuto, mentre Carrai ha commentato le parole come “disgustose”. La vicenda evidenzia come le scelte sportive possano suscitare anche controversie sociali e culturali, riflettendo le sensibilità di una città divisa.

Firenze, 3 gennaio 2026 – "È stato ufficializzato l' arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina. Non sei il benvenuto a Firenze" perché "ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". L'innesco 'istituzionale' alla miccia di una questione immediatamente divisiva – l'arrivo in viola dal Villareal di Manor Solomon, calciatore israeliano a cui molti non perdonano alcune uscite pubbliche (dopo l'attacco di Hamas attribuì l'esplosione dell'ospedale di Gaza a "un razzo fallito della Jihad islamica" mentre il 7 ottobre 2023 su Instagram scrisse: "Hamas è un'organizzazione terroristica e Israele ha il diritto di difendersi") – arriva via Facebook da Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana e assessore alla cultura di Sesto Fiorentino.

