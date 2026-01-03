Solomon alla Fiorentina? La sinistra perde la testa | Non ti vogliamo

Manor Solomon, primo acquisto della Fiorentina nella sessione invernale, è stato già al centro di polemiche. Il trasferimento ha suscitato reazioni contrastanti, con alcuni esponenti di Sinistra italiana che hanno espresso opinioni negative prima ancora che il giocatore arrivasse a Firenze. La vicenda evidenzia come le dinamiche del mercato possano generare discussioni e tensioni anche prima della conclusione ufficiale degli accordi.

Manor Solomon, primo acquisto della campagna invernale del neo direttore sportivo viola Fabio Paratici, non ha nemmeno fatto in tempo a sbarcare a Firenze per firmare il nuovo contratto e sottoporsi alle visite mediche che è subito finito nel mirino di Sinistra italiana, ovvero una delle due costole di Avs. La sua colpa? Essere israeliano. «Non sei il benvenuto a Firenze», ha scritto sui propri social Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra italiana a Firenze nonché assessore alla Cultura del Comune di Sesto Fiorentino. «Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e non può rappresentare la nostra città e la Fiorentina», ha spiegato Madau, annunciando che in quanto abbonato allo stadio Franchi non mancherà di esprimere la sua contrarietà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

