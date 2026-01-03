Sogliano il laboratorio Verona | salvezza e plusvalenze senza rumore

A Verona, Sogliano rappresenta un esempio di equilibrio tra salvezza e plusvalenze, operando con discrezione e competenza. Qui, il mercato calcistico si vive seguendo cicli naturali, senza eccessi o clamori. La gestione si basa su scelte mirate e sostenibili, che favoriscono una crescita stabile e duratura. Un modello che dimostra come trasparenza e professionalità siano fondamentali nel mondo del calcio.

A Verona il tempo non si misura in sessioni di mercato, ma in cicli. Alcuni si chiudono, altri ripartono subito, senza clamore. È in questa continuità silenziosa che si muove Sean Sogliano, architetto di un modello che tiene insieme due esigenze spesso inconciliabili: salvezza sportiva e sostenibilità economica. Non uno slogan, ma una pratica quotidiana. Il doppio binario: restare in A e creare valore. Da sette stagioni consecutive l' Hellas Verona resta in Serie A sfidando una realtà semplice: risorse limitate, concorrenza feroce, margine d'errore minimo. La risposta è un metodo che mescola analisi e istinto, dati e visione dal vivo, pazienza e coraggio.

