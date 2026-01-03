Sofia Goggia è vicina a entrare tra le prime 15 della World Entry List di gigante, un risultato importante per la classifica generale. Durante la recente gara di Kranjska Gora, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, la sciatrice italiana ha dimostrato un’ottima forma nella pista Podkoren. La sua performance lascia speranze di miglioramento e di consolidamento della posizione in vista delle prossime competizioni stagionali.

Sofia Goggia si è prodigata in una splendida rimonta nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla sempre affascinante pista Podkoren nella località slovena. L’azzurra aveva chiuso la prima manche al 27mo posto, ma nella seconda è riuscita a risalire di ben sedici posizioni e ha concluso la propria gara in undicesima piazza, con un ritardo di 2.98 dalla svizzera Camille Rast e a 64 centesimi dalla top-10 (Lara Della Mea decima a 2.34). Ricordiamo i risultati conseguiti dalla fuoriclasse bergamasca tra le porte larghe in questa stagione: fuori nella prima manche di Soelden, 17ma a Copper Mountain, ottava e undicesima a Trmblant, ottava a Semmering e undicesima oggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia fuori di un soffio dalle 15 nella World Entry List di gigante. Della Mea può sperare

Leggi anche: Alex Vinatzer può entrare tra i primi 7 di gigante? Serve fare corsa su Tumler nella World Entry List

Leggi anche: Alex Vinatzer si avvicina al primo sottogruppo di gigante! De Aliprandini fuori dai 15: la World Entry list dopo Val d’Isere

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Hector per un soffio su Scheib e Colturi, clamorosa uscita di Robinson: che 1^ manche del gigante di Semmering; Spicca Hector nella 1ª manche di gigante: Della Mea in top-10, out la leader Robinson.

Sofia Goggia fuori dal podio nel Super G di Coppa del Mondo: «L'errore nell'ultimo salto, ma ho sciato bene. "Fa negot"» - Sofia Goggia è fuori dal podio per pochi centesimi nella gara di Super G disputata oggi (6 febbraio) sulla pista Ulli Maier di Saalbach, in Austria. bergamo.corriere.it

Sofia Goggia soddisfatta: “Il miglior gigante della stagione: ho sbagliato, ma all’attacco” - Sofia Goggia ha conquistato un buon ottavo posto nel gigante di Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver vinto il superG ... oasport.it

Gigante femminile, la seconda manche di Sofia Goggia - Gigante femminile, la seconda manche di Sofia Goggia Sofia Goggia non sbaglia nulla, attacca e si porta al comando con ben 94 centesimi su Holtmann. rainews.it

CHE LARA Quarto gigante di fila in top 10 per Lara Della Mea che chiude comunque al decimo posto, appena davanti a Sofia Goggia #AlpineSkiing #KranjskaGora #DellaMea x.com

Sci alpino oggi: gigante femminile a Kranjska Gora Le azzurre sono 9, con Sofia Goggia al via con il pettorale 11. Diretta TV e streaming, doppia manche alle 10:00 e 13:00. Tutti i dettagli su orari, pettorali e dove vederla nel link nei commenti - facebook.com facebook