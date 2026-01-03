Sofia Goggia ha effettuato una rimonta significativa nel gigante di Kranjska Gora, ottenendo un piazzamento vicino alla top-10. La gara si è svolta sulla pista Podkoren, nota per la sua superficie liscia e la tracciatura ritmica, fattori che Goggia ha sfruttato al meglio. La sua performance testimonia il suo livello tecnico e la capacità di adattarsi alle caratteristiche del tracciato durante la prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Una funambolica rimonta ha permesso a Sofia Goggia di accarezzare la top-10 nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla sempre affascinante pista Podkoren nella località slovena. La fuoriclasse bergamasca si è resa protagonista di una splendida seconda manche (quinto tempo della sessione), ha recuperato ben sedici posizioni e ha chiuso all’undicesimo posto con un ritardo di 2.98 dalla svizzera Camille Rast. L’azzurra prosegue così il buon rendimento tra le porte larghe dopo i due buoni riscontri di Tremblant (ottava e undicesima in Canada) e l’ottavo posto di Semmering conseguito lo scorso 27 dicembre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Goggia e la rimonta funambolica a Kranjska Gora: “Sfruttata pista liscia e tracciatura ritmica: è il mio livello”

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: furibonda rimonta di Sofia Goggia!

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: grande rimonta di Sofia Goggia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Sofia Goggia e la rimonta funambolica a Kranjska Gora: “Sfruttata pista liscia e tracciatura ritmica: è il mio livello” - 10 nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla sempre affascinante ... oasport.it

Sofia Goggia fuori di un soffio dalle 15 nella World Entry List di gigante. Della Mea può sperare - Sofia Goggia si è prodigata in una splendida rimonta nel gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino andata in scena sulla ... oasport.it

Sci, Camille Rast (con il lutto al braccio per la tragedia di Crans Montana) vince il gigante di Kranjska Gora: super rimonta Goggia da 26esima a 11esima - Sulla pista slovena l'elvetica conquista la prima vittoria in carriera in gigante davanti all'austriaca Scheib, pettorale rosso e alla statunitense Moltzan. today.it

CHE LARA Quarto gigante di fila in top 10 per Lara Della Mea che chiude comunque al decimo posto, appena davanti a Sofia Goggia #AlpineSkiing #KranjskaGora #DellaMea x.com

Sci alpino oggi: gigante femminile a Kranjska Gora Le azzurre sono 9, con Sofia Goggia al via con il pettorale 11. Diretta TV e streaming, doppia manche alle 10:00 e 13:00. Tutti i dettagli su orari, pettorali e dove vederla nel link nei commenti - facebook.com facebook