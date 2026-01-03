Sofia e Leonardo i nomi più amati dagli italiani nel 2025 In declino Maria e Matteo

Nel 2025, Sofia e Leonardo si confermano i nomi più scelti dalle famiglie italiane, secondo le statistiche Istat aggiornate a ottobre. Al contrario, Maria e Matteo mostrano un calo nella popolarità, riflettendo cambiamenti nelle tendenze dei nomi dei neonati nel nostro Paese. Questi dati offrono un quadro interessante sulle preferenze e le evoluzioni culturali legate alla scelta dei nomi in Italia.

Sono Sofia e Leonardo i nomi preferiti dalle famiglie italiane, secondo gli ultimi dati Istat aggiornati al mese di ottobre 2025. A sottolinearlo in un articolo pubblicato su Treccani.it è Enzo Caffarelli. Sul portale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana, il linguista analizza le tendenze onomastiche in Italia e spiega le ragioni delle scelte dei genitori. Sofia, nome di origine greca e dal significato “scienza, sapienza”, conferma la sua popolarità non solo in Italia ma in tutto il mondo occidentale, nelle varianti Sophia e Sophie, classificandosi al primo posto in Europa e America. Aurora al secondo posto tra le bimbe, Bianca e Azzurra tra i primi 15. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sofia e Leonardo i nomi più amati dagli italiani nel 2025. In “declino” Maria e Matteo Leggi anche: Treccani, Sofia e Leonardo i nomi più scelti nel 2025: Maria esce dalla top50 dopo 250 anni Leggi anche: Quali sono i programmi TV e i canali più amati dagli italiani? La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sofia e Leonardo i nomi preferiti dagli italiani - Sofia, Aurora e Ginevra al femminile e Leonardo, Edoardo e Tommaso ... msn.com

Sofia e Leonardo sono i nomi preferiti dagli italiani - Secondo uno studio Treccani sui dati Istat, Sofia e Leonardo sono i nomi preferiti dagli italiani. tgcom24.mediaset.it

I nomi per bambini più scelti dai genitori in ogni regione italiana: Sofia e Leonardo non primeggiano ovunque - Leonardo e Sofia sono i nomi per bambini che primeggiano più o meno ovunque nelle regioni italiane, ma ci sono zone d’Italia in cui invece, Francesco, Antonio, Giulia e Aurora non passano mai di moda. fanpage.it

E' morto a 84 anni Leonardo ‘Leo’ Agnoletti. Faceva parte del Gruppo Alpini San Sofia Alto Bidente della @Sezione Ana Bolognese Romagnola. Molto conosciuto a Santa Sofia e nei paesi vicini. Classe 1941, è originario del Catinaio, un podere montano tra B - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.