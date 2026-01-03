Sofia chi è la sesta dispersa di Crans-Montana | italo-svizzera 15 anni era al pub con le amiche

Sofia Prosperi, 15 anni, è la sesta persona italiana dispersa dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana. Italo-svizzera, era al pub con le amiche al momento della scomparsa. La sua sparizione ha suscitato preoccupazione tra familiari e autorità, che continuano le ricerche per ritrovarla.

Si chiama Sofia Prosperi, ha 15 anni ed è il sesto nome nella lista dei dispersi italiani dopo la strage di Capodanno a Crans-Montana. Il suo nominativo è comparso solo nella serata di ieri nell’elenco ufficiale dell’ unità di crisi della Farnesina, facendo crescere ulteriormente l’angoscia attorno a una vicenda già segnata da un bilancio drammatico. Sofia aveva doppia cittadinanza italo-svizzera. La sua famiglia, di origine romana, viveva da anni a Castel San Pietro, nel Canton Ticino, a pochi chilometri da Mendrisio, dove il padre si era trasferito per lavoro. In queste ore la piccola comunità locale, che conosce bene i genitori della ragazza, attende con apprensione l’identificazione del corpo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sofia, chi è la sesta dispersa di Crans-Montana: italo-svizzera, 15 anni, era al pub con le amiche Leggi anche: Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, lo sport, la casa in svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” Leggi anche: Crans-Montana, chi è la 16enne dispersa Chiara Costanzo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sofia, chi è la sesta dispersa di Crans-Montana. Italo-svizzera, 15 anni: era al pub con le amiche x.com Sestarete TV - Canale 81. . Da Torino a Catania passando per Sofia L’assurdo viaggio di un fuori sede per tornare a casa per le vacanze a prezzi ragionevoli #gruppormb #sestareteradiotv - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.