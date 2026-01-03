Smog Parma di nuovo sotto osservazione | scatta il bollino rosso

Parma torna sotto osservazione a causa dell'inquinamento atmosferico, con livelli di PM10 superiori al limite consentito. La città si trova sotto il bollino rosso, segnale di condizioni di smog che richiedono attenzione e misure di tutela della salute pubblica. Questa situazione evidenzia la necessità di monitorare e intervenire per ridurre l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente e sulla qualità dell'aria.

Parma si risveglia avvolta da un’aria pesante, invisibile ma tutt’altro che innocua. La città ducale torna infatti tra le province emiliano-romagnole interessate dal bollino rosso per l’inquinamento atmosferico, con livelli di PM10 oltre il massimo consentito. Una situazione che accomuna Parma a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Allerta smog in 6 province della regione.

