Smog Parma di nuovo sotto osservazione | scatta il bollino rosso

Parma torna sotto osservazione a causa dell'inquinamento atmosferico, con livelli di PM10 superiori al limite consentito. La città si trova sotto il bollino rosso, segnale di condizioni di smog che richiedono attenzione e misure di tutela della salute pubblica. Questa situazione evidenzia la necessità di monitorare e intervenire per ridurre l'impatto dell'inquinamento sull'ambiente e sulla qualità dell'aria.

