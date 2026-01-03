Slot | il Liverpool non dovrebbe guardare Arsenal e Manchester City in questo momento

Recenti dichiarazioni di Arne Slot suggeriscono che il Liverpool dovrebbe focalizzarsi sul proprio percorso, senza necessariamente preoccuparsi della posizione di Arsenal e Manchester City in classifica. Nonostante l'imbattibilità delle avversarie, l'allenatore olandese invita a mantenere un approccio equilibrato e concentrato sui propri obiettivi, evitando distrazioni eccessive. Questa riflessione sottolinea l'importanza di un atteggiamento centrato e paziente nel corso della stagione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Arne Slot crede che il suo Liverpool non dovrebbe guardare Arsenal e Manchester City nella classifica della Premier League, nonostante la loro recente imbattibilità. I Reds sono imbattuti nelle ultime otto partite in tutte le competizioni e sette in campionato, anche se tre di queste partite sono state pareggiate (3 vittorie). Il Liverpool ha iniziato il 2026 con un pareggio senza reti contro il Leeds United ad Anfield, lasciandolo al quarto posto e a 12 punti dalla capolista Arsenal. In vista della trasferta contro il Fulham di domenica, Slot non vede molto utile guardare gli sfidanti al titolo nella classifica. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

