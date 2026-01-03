A Sigulda, in Lettonia, si è conclusa una tappa della Coppa del Mondo di slittino doppio maschile, con la vittoria del duo Mikelsevics/Krasts. Gli atleti locali hanno dominato la gara, mentre gli azzurri hanno ottenuto buoni risultati, posizionandosi entrambi nella top-6. Un evento che testimonia l’ottimo livello della disciplina e la crescita dei giovani talenti italiani nel circuito internazionale.

Il duo composto da Eduards Sevics-Mikelsevics e Lukass Krasts si è aggiudicato la tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile. Sul budello baltico i padroni di casa hanno dominato la scena centrando il primo successo stagionale. Bene anche gli azzurri con Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner quinti e Ivan Nagler e Fabian Malleier sesti. A questo punto la classifica generale vede al comando Tobias Wendl e Tobias Artl con 266 punti contro i 265 di Martins Bots e Roberts Plume, terzi Juri Thomas Gatt e Riccardo Martin Schoepf con 244, quarti Toni Eggert e Florian Mueller con 235. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, Mikelsevics/Krasts vincono in casa a Sigulda nel doppio, bene gli azzurri con due equipaggi nella top-6

