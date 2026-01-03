Nella prima manche della gara femminile a Sigulda, valida per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026, Julia Taubitz guida la classifica. I distacchi tra le atlete sono minimi, evidenziando un equilibrio stretto e un risultato incerto per le prossime manche. La competizione si presenta aperta, con tutte le concorrenti pronte a dare il massimo per consolidare la propria posizione.

L’equilibrio ha regnato sovrano nella prima manche della prova femminile della tappa di Sigulda (Lettonia) valevole per la Coppa del Mondo di slittino 2025-2026. Julia Taubitz ha messo a segno il miglior tempo sul budello baltico ma i distacchi sono ridottissimi. Le prime 12 sono racchiuse in appena 224 millesimi, con le prime 5 distanti appena 62. Julia Taubitz ha chiuso la prima manche con il tempo di 41.933 con un margine di vantaggio di appena un millesimo sull’austriaca Lisa Schulte, mentre è terza la statunitense Summer Britcher ad appena 5. L’equilibrio assoluto in pista è confermato dalla quarta posizione della statunitense Emily Sweeney a 27 millesimi, mentre in quinta troviamo la tedesca Merle Fraebel a 62. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Slittino, equilibrio assoluto nella prima manche di Sigulda! Julia Taubitz comanda ma i distacchi sono minimi

