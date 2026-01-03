Skeleton l’exploit di Valentina Margaglio avvicina l’Italia alla seconda quota olimpica femminile

Valentina Margaglio si è risollevata dopo una prima parte di stagione difficile, ritrovando prestazioni di alto livello. Con il quarto posto a Winterberg, l’atleta italiana si avvicina alla seconda qualificazione olimpica, rappresentando un momento importante per il team azzurro di skeleton. Questa ripresa testimonia l’impegno e la determinazione di Margaglio nel perseguire obiettivi di rilievo nel circuito internazionale.

Dopo una prima parte di stagione estremamente negativa, in cui non era mai entrata tra le migliori dieci in Coppa del Mondo perdendo addirittura il suo status di leader della squadra femminile azzurra di skeleton, Valentina Margaglio è tornata a brillare conquistando un quarto posto di platino nella gara del circuito maggiore andata in scena a Winterberg il 2 gennaio. La 32enne nativa di Casale Monferrato ha mancato il podio per soli otto centesimi sulla pista tedesca, disputando due manche di alto profilo e firmando il terzo tempo assoluto nella seconda discesa. Si tratta di un risultato dall’enorme peso specifico per Margaglio, che stava rischiando fortemente di venire esclusa dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

