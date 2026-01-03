Siviglia-Levante domenica 04 gennaio 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Il calendario offre un’occasione agli andalusi

Domenica 4 gennaio 2026 alle 14:00 si disputa Siviglia-Levante, incontro valido per il campionato di La Liga. In questa analisi, vengono analizzate formazioni, quote e pronostici, offrendo uno sguardo obiettivo sulle opportunità di questa sfida. Dopo una fine d’anno difficile, il Siviglia cerca punti preziosi per consolidare la posizione in classifica, mentre il Levante mira a migliorare il proprio rendimento in un match importante per entrambe le squadre.

Come era prevedibile, il 2025 del Siviglia non è finito bene: la trasferta del Bernabeu ha portato in dote una sconfitta che ha lasciato gli andalusi a quota 20 punti; il margine sulla zona salvezza è 5 punti, che non sono pochissimi ma che non rappresentano certo un margine di grande sicurezza. L’obiettivo è incrementarlo e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

