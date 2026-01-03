Analisi e aggiornamenti sulla sfida Siviglia-Levante, in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 14:00. Esaminiamo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione alla fiducia moderata nei confronti dei padroni di casa. Dopo una stagione 2025 non del tutto positiva, il Siviglia cerca riscatto in una partita cruciale, mentre il Levante si presenta con l’obiettivo di ottenere punti utili alla classifica.

Come era prevedibile, il 2025 del Siviglia non è finito bene: la trasferta del Bernabeu ha portato in dote una sconfitta che ha lasciato gli andalusi a quota 20 punti; il margine sulla zona salvezza è 5 punti, che non sono pochissimi ma che non rappresentano certo un margine di grande sicurezza. L’obiettivo è incrementarlo e . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Siviglia-Levante (domenica 04 gennaio 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Fiducia moderata ai padroni di casa

SERATA CLAMOROSA IN COPPA DEL RE Serata di grandi sorprese in coppa del Re Il Villarreal perde a Santander contro il Racing Il Celta Vigo perde ai rigori ad Albacete Il Levante perde contro la Cultural Leonesa Il Siviglia cade in casa Alaves L’Osasuna - facebook.com facebook