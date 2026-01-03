Sirat recensione | un film spietato ed egocentrico

Sirat è un film diretto dal regista galiziano Oliver Laxe, che si distingue per il suo stile contemplativo e minimalista. La pellicola si concentra su temi di introspezione e solitudine, mantenendo un tono sobrio e privo di artifici. Ottima la colonna sonora originale di Kangding Ray, che si integra perfettamente con le immagini, creando un’atmosfera intensa e riflessiva. Un’opera che invita alla riflessione, senza eccessi o sensazionalismi.

Il galiziano Oliver Laxe punta sull'effetto costante, rendendo tutto fin troppo ridondante. Ottima la musica originale di Kangding Ray. In sala dall'8 gennaio. Sirat di Oliver Laxe non è un film come gli altri. Non vuole esserlo, non può esserlo. Sarà il gigantesco ego cinematografico, forse spropositato (e infatti potrebbe essere un problema, alla lunga), arrotando una personalità che non manca di certo ma che, forse, (di)storce lucidità e metrica. Costruito al millimetro, progettato e quindi strutturato per essere cinema d'effetto e di potenza (narrativa e scenografica), e ancora modellato sulle note sincopate di una musica che diventa religione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sirat, recensione: un film spietato ed egocentrico Leggi anche: Super Charlie, recensione del film d’animazione premiato al Giffoni Film Festival Leggi anche: Eva, la recensione del film italiano in concorso al Torino Film Festival La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Sirat, recensione: un film spietato ed egocentrico. Sirat, recensione: un film spietato ed egocentrico - Lo spagnolo Oliver Laxe per Sirat punta sull'effetto costante, rendendo tutto fin troppo ridondante. movieplayer.it

Trama del film Sirat - Sirat è un film del 2025 diretto da Oliver Laxe con Sergi López e Bruno Núñez. movieplayer.it

Sirat, un thriller on the road straordinario e anticonvenzionale - Gran Premio della Giuria a Cannes, il film di Óliver Laxe segue un padre e un figlio che si avventurano in capo al mondo alla ricerca di una ragazza scomparsa. mymovies.it

BUEN CAMINO Un film in cui manca quasi del tutto quello spirito provocatorio, iconoclasta e anarchico che aveva reso Zalone un unicum in Italia. La recensione completa di Paola Casella è solo su MYmovies. Con Buen camino Luca Medici torna ad affidare l - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.