Sinner-Auger Aliassime esibizione 2026 | programma orario tv streaming

Venerdì 16 gennaio, Jannik Sinner sfiderà Felix Auger-Aliassime nell’ultimo match dell’Australian Open Opening Week 2026. L’evento, che si svolge a Melbourne, comprende partite di esibizione prima dell’inizio ufficiale del torneo. Di seguito, il programma, gli orari, le modalità di visione in tv e streaming, per seguire questa importante anteprima del primo Slam del 2026.
Venerdì 16 gennaio, Jannik Sinner affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nell’ultimo incontro dell’ Australian Open Opening Week 2026, evento di quattro giorni dedicato alle partite di esibizione che precede l’inizio dell’Australian Open a Melbourne e che si svolge in contemporanea con le qualificazioni del primo Slam della stagione. Un test importante attende il numero 2 del ranking mondiale, chiamato a rifinire la preparazione in vista del Major australiano. L’altoatesino si troverà di fronte un avversario particolarmente competitivo sul cemento, superficie sulla quale Auger-Aliassime ha dimostrato di sapersi esprimere ad alti livelli. 🔗 Leggi su Oasport.it
Anche Qinwen Zheng e Felix Auger-Aliassime si aggiungono ai già presenti Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Coco Gauff ed Iga Swiatek - facebook.com facebook
AO champion Jannik Sinner. A resurgent Felix Auger-Aliassime. Rod Laver Arena as the stage Opening Week Showdowns don’t get better than this. Tickets from $57*, T&Cs apply ticketmaster.com.au/event/25006374… x.com
