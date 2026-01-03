Sindrome dell' acquisto compulsivo lo psichiatra | Ecco come farsi aiutare
La sindrome dell'acquisto compulsivo è un fenomeno sempre più diffuso, influenzato dalla vasta offerta online e dalla facilità di acquisto via Internet. Lo psichiatra Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria forense, spiega come riconoscerla e come chiedere aiuto. Questo articolo fornisce informazioni chiare e pratiche per affrontare il problema e comprendere i segnali di un comportamento di acquisto eccessivo.
Enrico Zanalda, presidente della Società italiana di psichiatria forense (SIPF): un fenomeno molto diffuso ai nostri giorni, anche sulla spinta di Amazon e della Rete. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
