Sindaco per più di 15 anni consecutivi è morto Enrico Lievi

Gargnano piange la scomparsa di Enrico Lievi, che ha ricoperto il ruolo di sindaco per oltre 15 anni. Dopo una lunga malattia, si è spento il giorno di Capodanno all’età di 87 anni. La sua figura ha lasciato un'impronta significativa nella comunità, e il paese si unisce nel cordoglio per questa perdita.

