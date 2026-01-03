Sindaco per più di 15 anni consecutivi è morto Enrico Lievi
Gargnano piange la scomparsa di Enrico Lievi, che ha ricoperto il ruolo di sindaco per oltre 15 anni. Dopo una lunga malattia, si è spento il giorno di Capodanno all’età di 87 anni. La sua figura ha lasciato un'impronta significativa nella comunità, e il paese si unisce nel cordoglio per questa perdita.
Gargnano piange la scomparsa di Enrico Lievi, storico sindaco del paese gardesano. Si è spento il giorno di Capodanno all’età di 87 anni, dopo una lunga malattia.Lievi, impiegato di banca in pensione, è stato una figura di primo piano nella vita amministrativa locale. Legato alla Democrazia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
