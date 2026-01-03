Sindaca di Perugia alle manifestazioni con Hannoun | il centrodestra chiede chiarezza

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha partecipato alle manifestazioni di settembre a Genova e a Perugia, insieme a Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun. La presenza di rappresentanti istituzionali in questi eventi ha attirato l’attenzione, mentre il centrodestra richiede maggiore chiarezza sulle motivazioni e sul contesto delle manifestazioni. Questa vicenda solleva questioni sulla partecipazione politica e sul ruolo delle istituzioni nelle occasioni pubbliche.

C’era anche la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, al fianco di Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun alle manifestazioni organizzate a Genova e nel capoluogo umbro a settembre. E questo dettaglio non è certo passato inosservato tra le forze politiche presenti a Palazzo Priori, che appresa la notizia del suo arresto con l’accusa di aver finanziato Hamas, hanno tempestivamente depositato delle interrogazioni urgenti per chiedere spiegazioni. “I gruppi di opposizione in Consiglio comunale a Perugia – si legge nella nota diffusa dai gruppi di centrodestra e civici – hanno depositato due interrogazioni urgenti per chiedere alla Sindaca e alla Giunta di fare piena chiarezza sulla partecipazione ” della prima cittadina Vittoria Ferdinandi “a iniziative politiche svoltesi a Genova il 17 settembre 2025 e alla manifestazione del 27 settembre 2025 a Perugia, nonché sui rapporti dell’Amministrazione comunale con soggetti e associazioni promotrici ”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

