Simona Ventura, volto noto del mondo della televisione italiana, analizza l’ultima edizione del Grande Fratello, conclusa con risultati moderati. In un suo commento, sottolinea come l’edizione in Spagna abbia ottenuto un risultato più basso, chiudendo al 5%. Nel suo intervento, la conduttrice riflette sull’esperienza trascorsa e anticipa alcuni dei suoi progetti futuri, offrendo uno sguardo equilibrato e professionale sul suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Simona Ventura traccia un bilancio dell’edizione da poco conclusa del Grande Fratello, il reality di Canale 5, e parla dei suoi progetti futuri. La popolare conduttrice è ancora produttrice e sta preparando un documentario su Padre Pio, di cui è devota. Simona è una donna di fede? «Sì molto anche se non vado sempre a Messa», confessa al Corriere della Sera. Il Santo di Pietrelcina «è un bastian contrario come sono sempre stata io. Sono venuta in possesso di materiale inedito di foto». Un documentario su Padre Pio prodotto con la società creata con il marito Giovanni Terzi. «Io e Giovanni siamo già al terzo documentario: il primo sul Covid, il secondo su Marco Pannella e questo su Padre Pio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - SIMONA VENTURA: “GRANDE FRATELLO NON MALISSIMO, IN SPAGNA HA CHIUSO AL 5%”

