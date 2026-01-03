SIMONA VENTURA | GRANDE FRATELLO NON MALISSIMO IN SPAGNA HA CHIUSO AL 5%

Simona Ventura analizza l’ultima edizione del Grande Fratello, trasmessa su Canale 5, evidenziando come il reality abbia concluso con una percentuale di ascolto del 5% in Spagna. Nel suo commento, la conduttrice riflette sui risultati ottenuti e anticipa i progetti futuri, offrendo un quadro obiettivo e sobrio dell’esperienza televisiva appena conclusa e delle prossime sfide professionali.

Simona Ventura traccia un bilancio dell’edizione da poco conclusa del Grande Fratello, il reality di Canale 5, e parla dei suoi progetti futuri. La popolare conduttrice è ancora produttrice e sta preparando un documentario su Padre Pio, di cui è devota. Simona è una donna di fede? «Sì molto anche se non vado sempre a Messa», confessa al Corriere della Sera. Il Santo di Pietrelcina «è un bastian contrario come sono sempre stata io. Sono venuta in possesso di materiale inedito di foto». Un documentario su Padre Pio prodotto con la società creata con il marito Giovanni Terzi. «Io e Giovanni siamo già al terzo documentario: il primo sul Covid, il secondo su Marco Pannella e questo su Padre Pio. 🔗 Leggi su Bubinoblog

