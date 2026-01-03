Simona Ventura entusiasta per il Grande Fratello ma ora si dedicherà a Pare Pio

Simona Ventura, nota conduttrice televisiva, dopo aver condotto il Grande Fratello, si concentrerà ora sulla realizzazione di un documentario dedicato a Padre Pio. Con il supporto del marito Giovanni Terzi, la sua attenzione si sposterà su questo progetto, che mira a approfondire la figura e l’eredità del santo. L’impegno rappresenta un nuovo passo nel percorso professionale di Ventura, mantenendo un approccio sobrio e rispettoso verso la tematica trattata.

