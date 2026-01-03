Il senatore Francesco Silvestro, vicepresidente regionale di Forza Italia in Campania, sottolinea l’importanza di verificare la veridicità delle dichiarazioni dell’assessore Cuomo. La sua affermazione evidenzia la necessità di approfondire i fatti prima di trarre conclusioni. La questione richiede un’attenta analisi per chiarire eventuali discrepanze e garantire la trasparenza delle informazioni pubbliche.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Va verificato se l’assessore Cuomo abbia dichiarato il falso “. Lo afferma Francesco Silvestro, senatore e vicesegretario regionale di Forza Italia in Campania. “Nel decreto di nomina della Giunta è richiamata l’acquisizione, per ciascun assessore, della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità. Il tentativo di rinunciare ai 20 giorni previsti per il ritiro delle dimissioni, fattispecie non contemplata dall’ordinamento come chiarito dal Ministero dell’Interno, dimostra la consapevolezza da parte di Cuomo di una condizione di incompatibilità “, aggiunge Silvestro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Silvestro (Fi): “Verificare se Cuomo ha dichiarato il falso”

