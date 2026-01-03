Signorini i legali scrivono ai colossi del web | Rimuovete il materiale diffuso con Falsissimo
I legali di Signorini hanno richiesto a YouTube, Facebook e TikTok di rimuovere i video diffusi tramite Falsissimo, evidenziando il rischio di ricettazione di dati illeciti. La richiesta nasce dopo le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona su questa piattaforma. L’intervento mira a tutelare la privacy e i diritti dell’ex conduttore, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo da parte delle grandi piattaforme web.
Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, i legali di Signorini hanno scritto a Youtube, Facebook e TikTok per chiedere la rimozione dei video, sottolineando che "tali piattaforme potrebbero essere accusate di ricettazione di dati di provenienza illecita". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
