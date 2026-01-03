Signorini i legali scrivono ai colossi del web | Rimuovete il materiale diffuso con Falsissimo

Da ildifforme.it 3 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I legali di Signorini hanno richiesto a YouTube, Facebook e TikTok di rimuovere i video diffusi tramite Falsissimo, evidenziando il rischio di ricettazione di dati illeciti. La richiesta nasce dopo le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona su questa piattaforma. L’intervento mira a tutelare la privacy e i diritti dell’ex conduttore, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo da parte delle grandi piattaforme web.

Dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo, i legali di Signorini hanno scritto a Youtube, Facebook e TikTok per chiedere la rimozione dei video, sottolineando che "tali piattaforme potrebbero essere accusate di ricettazione di dati di provenienza illecita". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

signorini i legali scrivono ai colossi del web rimuovete il materiale diffuso con falsissimo

© Ildifforme.it - Signorini, i legali scrivono ai colossi del web: “Rimuovete il materiale diffuso con Falsissimo”

Leggi anche: Alfonso Signorini: “Corona? Tutto in mano ai miei legali”. Le presunte chat, le testimonianze (anonime) e le accuse di Falsissimo al “sistema Signorini”

Leggi anche: Alfonso Signorini denuncia Fabrizio Corona per revenge porn: la Procura sequestra il materiale di Falsissimo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

I legali di Signorini ai giganti del web: «Bloccate Falsissimo e cancellate le foto diffuse da Corona. Sono illecite e infangano la reputazione»; Signorini, i legali chiedono la rimozione di Falsissimo.

Gli avvocati di Alfonso Signorini scrivono ai giganti del web: «Cancellate le fotografie illecite, deturpano la sua immagine» - Gli avvocati del giornalista, indagato dopo la denuncia del modello Antonio Medugno, hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram e TikTok di rimuovere le ricostruzioni fatte da Fabrizio Corona «che ... msn.com

signorini legali scrivono colossiSignorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I suoi legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” -  L’ex paparazzo, nel suo format Falsissimo, aveva parlato di un “sistema” per entrare al Grande fratell ... msn.com

signorini legali scrivono colossiAlfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.