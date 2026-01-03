Signorini i legali scrivono ai colossi del web | Rimuovete il materiale diffuso con Falsissimo

I legali di Signorini hanno richiesto a YouTube, Facebook e TikTok di rimuovere i video diffusi tramite Falsissimo, evidenziando il rischio di ricettazione di dati illeciti. La richiesta nasce dopo le recenti rivelazioni di Fabrizio Corona su questa piattaforma. L’intervento mira a tutelare la privacy e i diritti dell’ex conduttore, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo da parte delle grandi piattaforme web.

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Corona. I legali: “Campagna calunniosa e diffamatoria” - I legali parlano di "campagna calunniosa e diffamatoria" contro il conduttore che ha deciso di fermare gli impegni con l'azienda ... ilfattoquotidiano.it

Dopo le affermazioni dell’avvocato di Alfonso Signorini secondo cui Antonio Medugno sarebbe “noto per proporsi in ogni forma pur di avere successo”, arriva il commento dei i legali dell'ex gieffino, Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella https://fanpa.ge/7pWHI - facebook.com facebook

Alfonso Signorini si autosospende da Mediaset dopo le accuse di Fabrizio Corona, i legali: «Campagna calunniosa e diffamatoria» x.com

