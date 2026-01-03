Signorini denuncia i social | Bloccate Corona o pagate milioni

Alfonso Signorini ha avviato azioni legali contro Facebook, TikTok e YouTube, chiedendo risarcimenti milionari a causa dei video di Fabrizio Corona condivisi sui social. La questione riguarda la gestione dei contenuti e la responsabilità delle piattaforme. La vicenda evidenzia le difficoltà nel regolamentare i materiali diffusi online e il ruolo delle aziende nel garantire un ambiente sicuro e controllato.

Il caso Alfonso Signorini non accenna a fermarsi: chiesti risarcimenti milionari a Facebook, TikTok e YouTube per i video di Fabrizio Corona. Ecco cosa sta succedendo. Un ultimatum milionario ai colossi del web. Il nome? Alfonso Signorini. Il bersaglio? Fabrizio Corona. Il conduttore del Grande Fratello non si limita più a difendersi: ora passa all’attacco. I suoi legali hanno lanciato una bomba legale contro Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e Google. Obiettivo: cancellare ogni traccia di Corona dalla rete. Altrimenti? Una richiesta di risarcimento da milioni di euro è pronta a partire. Le accuse sono pesantissime: “Non siete semplici spettatori. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

I legali di Signorini ai giganti del web: «Bloccate "Falsissimo" e cancellate le foto diffuse da Corona. Sono illecite e infangano la reputazione» - Gli avvocati del conduttore, indagato dopo la denuncia del modello Antonio Medugno, hanno intimato a Facebook, YouTube, Instagram e TikTok di rimuovere le ricostruzioni fatte da Fabrizio Corona