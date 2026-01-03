Signorini contro i social | maxi risarcimento se Falsissimo non viene bloccato

Alfonso Signorini ha avviato una causa contro i principali social network per la mancata rimozione di contenuti falsi su di lui. Gli avvocati del noto giornalista e conduttore hanno inviato diffide a Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google, chiedendo interventi tempestivi. In caso di inadempienza, potrebbe essere riconosciuto un maxi risarcimento. La vicenda evidenzia le sfide della gestione dei contenuti online e la tutela della reputazione pubblica.

Gli avvocati di Alfonso Signorini, direttore editoriale di Chi e conduttore del Grande Fratello Vip, hanno notificato una diffida ai giganti del web: Facebook, YouTube, Instagram, TikTok e Google. La richiesta è chiara: bloccare tutti i contenuti diffamatori legati a Fabrizio Corona e al suo programma Falsissimo, o rischiare un maxi risarcimento. La diffida dei legali. I due legali di Signorini, Daniela Missaglia e Domenico Aiello, sostengono che le piattaforme abbiano permesso una diffusione sistematica e offensiva di materiali privati, violando la privacy del conduttore e amplificando il danno alla sua reputazione. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Signorini contro i social: maxi risarcimento se Falsissimo non viene bloccato Leggi anche: AVVOCATI SIGNORINI: MAXI RISARCIMENTO SE I SOCIAL NON BLOCCANO FALSISSIMO Leggi anche: Gli avvocati di Signorini attaccano i giganti del web: “Bloccate Corona e Falsissimo o vi chiediamo milioni di risarcimento” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’ex concorrente del Grande Fratello Medugno denuncia Signorini. I reati: «Estorsione e violenza sessuale. Avvocati di Signorini avvertono: bloccare Falsissimo o rischio maxi risarcimento - Gli avvocati di Alfonso Signorini diffidano YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Google: bloccare Falsissimo o pagare un maxi risarcimento per danno alla privacy e reputazione. quilink.it

