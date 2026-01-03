Sicurezza Fsp | Organico al minimo storico | meno di 200 agenti per la sicurezza di Taranto

Il segretario della Fsp Polizia di Stato di Taranto, Rocco Caliandro, ha commentato l’organico minimo di meno di 200 agenti dedicati alla sicurezza della città. Caliandro condivide le preoccupazioni del sindaco Piero Bitetti, che ha chiesto un potenziamento stabile delle forze dell’ordine al Ministro dell’Interno. La situazione evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del territorio.

Tarantini Time Quotidiano Il segretario provinciale della Fsp Polizia di Stato Taranto, Rocco Caliandro, sostiene con forza le preoccupazioni espresse dal sindaco di Taranto, Piero Bitetti, nella lettera inviata al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con cui si chiede un potenziamento stabile delle Forze dell'Ordine sul territorio. «Le parole del sindaco fotografano una realtà che denunciamo da tempo – dichiara Caliandro –. A Taranto da oltre un anno non arrivano rinforzi reali, ma soltanto avvicendamenti che non aumentano la forza effettiva disponibile. La pianta organica della Polizia di Stato è oggi drammaticamente carente di circa 200 unità, con un numero di risorse insufficiente per garantire controllo del territorio e prevenzione efficace dei reati».

Ufficio immigrazione e Digos: "Bene l’organico potenziato per far fronte alle emergenze" - Fsp approva la riorganizzazione decisa dal questore Salvo: "Mancano agenti, il Dipartimento dipubblica sicurezza valuti meglio le assegnazioni di personale". lanazione.it

#Sanità. Ancora #aggressioni al personale dell’Ospedale di #Cassino. @AntonioCuozzo ( @CislFpFrosinone): “ #Sicurezza dei #lavoratori priorità non più rinviabile: rinforzare l’ #organico e le misure di #prevenzione, subito” Leggi l’articolo su @CiociariaO x.com

Secondo il movimento-associazione, la cronica mancanza di organico – stimata al 45% – sta compromettendo condizioni di lavoro, diritto a ferie e permessi e anche la sicurezza di personale e pubblico. Critiche anche alle soluzioni prospettate: uso di guardie - facebook.com facebook

