Si rifiuta di regalare alcuni fiori che stava vendendo in piazza ambulante aggredito da un gruppo di ragazzi

A Ancona, un ambulante è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre si rifiutava di regalare alcuni fiori in piazza Cavour. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere un giovane di origini pakistane coinvolto nell'episodio, avvenuto intorno alle 21. La vicenda evidenzia le tensioni in aree pubbliche e l’importanza di interventi tempestivi per garantire sicurezza e rispetto.

