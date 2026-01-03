Si rifiuta di regalare alcuni fiori che stava vendendo in piazza ambulante aggredito da un gruppo di ragazzi
A Ancona, un ambulante è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre si rifiutava di regalare alcuni fiori in piazza Cavour. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per assistere un giovane di origini pakistane coinvolto nell'episodio, avvenuto intorno alle 21. La vicenda evidenzia le tensioni in aree pubbliche e l’importanza di interventi tempestivi per garantire sicurezza e rispetto.
ANCONA – Il personale sanitario è intervenuto attorno alle 21 in piazza Cavour per prestare aiuto a un giovane di origini pakistane.Stando alla ricostruzione fornita ai soccorritori sarebbe stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che volevano in regalo alcuni fiori che stava vendendo, ma di.
