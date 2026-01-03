A Pineta, luogo apparentemente tranquillo, tutto cambia quando si verificano eventi inaspettati. Con

A Pineta non succede mai niente. Ed è proprio per questo che, quando succede qualcosa, è sempre un problema. Un matrimonio che non s’ha da fare, una scomparsa di troppo, uno squalo che forse c’è e forse no: ingredienti più che sufficienti per rimettere in moto il meccanismo dei "Delitti del BarLume", pronti a tornare tra indagini improbabili, battute fulminanti e verità che arrivano sempre di traverso. Le avventure del BarLume stanno per tornare a incuriosire e far ridere tutta l’Italia, "anche se noi ci sentiamo ormai dei veri e propri ambasciatori della Toscana". Da dopodomani, in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su Now, per tre lunedì andranno in onda i nuovi episodi della serie nata dalla penna di Marco Malvaldi e prodotta dalla Palomar fin dal 2013. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si riaccende il BarLume: "Ambasciatori toscani"

