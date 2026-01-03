Si chiude la crisi a Castello Imperiali | rientra il Pd e Padula vice sindaca

A Francavilla Fontana, si conclude la crisi politica a Castello Imperiali. Il Partito Democratico torna a essere parte attiva della maggioranza, portando con sé una stabilità amministrativa. In questo contesto, Anna Maria Padula ricopre ora il ruolo di vice sindaca, contribuendo a rafforzare l’operato dell’amministrazione comunale e a garantire continuità nel governo locale.

FRANCAVILLA FONTANA - Il Partito Democratico rientra ufficialmente in maggioranza. E Anna Maria Padula è vice sindaca. Si è conclusa, sempre ufficialmente, nella mattinata di oggi - sabato 3 gennaio 2026 - la crisi a Castello Imperiali. Il sindaco Antonello Denuzzo ha azzerato la Giunta. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

