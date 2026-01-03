Shrek terzo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera alle ore 21:20 su Italia 1 viene trasmesso

Shrek terzo: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1. Questa sera, sabato 3 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Shrek Terzo, film d’animazione del 2007, diretto da Raman Hui e Chris Miller. Si tratta del terzo capitolo della serie cinematografica Shrek, prodotto della DreamWorks Animation. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio, come la trama e il cast. Trama. Azzurro, il principe figlio della Fata Madrina, caduto in disgrazia dopo la morte di sua madre, si vede costretto a recitare in un bar di Molto Molto Lontano inscenando una sua immaginaria lotta contro Shrek; dopo aver fatto una pessima figura, si ritira amareggiato per piangere nella strada per sua madre defunta, dichiarando che un giorno riuscirà a riprendersi il regno che Shrek gli ha tolto. 🔗 Leggi su Tpi.it

