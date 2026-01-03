Sguardi sulle mutazioni del paesaggio urbano

La Villa Torlonia, situata lungo via Nomentana, rappresenta un esempio significativo di trasformazioni urbane nel corso dei secoli. Progettata originariamente alla fine del Settecento da Giuseppe Valadier e successivamente modificata da Giuseppe Jappelli, questa vasta proprietà di oltre tredici ettari testimonia i cambiamenti del paesaggio e dell’urbanistica romana. Analizzare le sue mutate caratteristiche offre uno sguardo sulle evoluzioni storiche e sociali che hanno interessato la città.

dopo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sguardi sulle mutazioni del paesaggio urbano

