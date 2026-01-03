Sforati i livelli di Pm10 scatta il bollino rosso per lo smog

A causa del superamento dei limiti di Pm10, scatta il bollino rosso per lo smog in Bologna e nelle altre province dell’Emilia. Le concentrazioni di particolato atmosferico sono state rilevate oltre i valori consentiti, rendendo necessario adottare misure di limitazione della qualità dell’aria. La situazione richiede attenzione e rispetto delle indicazioni per tutelare la salute pubblica e ridurre l’inquinamento atmosferico.

Livelli di smog sopra il massimo consentito e scatta di nuovo il bollino rosso a Bologna e nelle altre cinque province dell'Emilia. Le misure emergenziali entrano in vigore da sabato 3 gennaio per lo sforamento del limite giornaliero di PM10.

