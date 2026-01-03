Il 10 gennaio 2026, Sky e NOW trasmetteranno in diretta su TV8 l’esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul, offrendo agli appassionati un’occasione unica di vedere i due numeri uno del tennis mondiale confrontarsi dal vivo. Un evento che segna l’inizio della nuova stagione tennistica, con due campioni pronti a sfidarsi in una partita di alto livello.

Il grande tennis su Sky e NOW accende il 2026 con la sfida Sinner-Alcaraz: i due numeri uno del tennis mondiale si affrontano a Seul in un’esibizione in diretta e in chiaro su TV8. Il grande tennis su Sky e NOW inaugura il nuovo anno con un appuntamento di altissimo livello. Sabato 10 gennaio 2026 . 🔗 Leggi su Sportface.it

Leggi anche: Sinner-Alcaraz, la sfida (10 Gennaio) a Seul accende la nuova stagione tennis su Sky. In differita TV8

Leggi anche: Sinner-Alcaraz in tv su Sky o Supertennis? Caos sull’esibizione di Seul: facciamo chiarezza

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sinner-Alcaraz, il match di Seul del 10 gennaio LIVE su Sky; Sinner sfida Alcaraz a Seul: il 2026 dei due campioni del tennis comincia con un match d’esibizione |…; Sinner-Alcaraz, la “prima” del 2026 a Seul: dove vedere il match in tv; Sinner-Alcaraz si vedrà in tv in chiaro, in diretta ed in differita: orario esibizione Seul e streaming.

Sfida Sinner-Alcaraz su Sky e NOW: esibizione a Seul il 10 gennaio - Alcaraz: i due numeri uno del tennis mondiale si affrontano a Seul in un’esibizione in diretta e in chiaro su TV8. sportface.it