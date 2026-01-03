Sfida contro il Bra parla Dalmazzi | Samb imponi il tuo gioco e vinci

Il match contro il Bra rappresenta un’occasione importante per la Samb. Dalmazzi sottolinea l’obiettivo di imporre il proprio gioco e di tornare alla vittoria, dopo un periodo senza successi. La squadra si prepara a una sfida che può segnare un punto di svolta nella stagione, puntando sulla determinazione e sulla qualità del proprio stile di gioco per ottenere i tre punti.

"Contro il Bra ci attende un match molto importante. I tre punti ci mancano da parecchio tempo e contro i piemontesi cercheremo di imporre il nostro gioco e soprattutto di tornare alla vittoria". Parole importanti quelle di Alessandro Dalmazzi ai microfoni de La Nuova Riviera nel corso del magazine Venerdì Samb. Il centrale rossoblù ne approfitta anche per lanciare un messaggio alla tifoseria in vesti di questo delicato incontro. "Chiedo ai nostri supporters – dice – di essere tutti uniti e di supportarci perché usciremo fuori tutti insieme da questa situazione". Dopo la sosta per le festività natalizia la Samb si è ritrovata al Ciarrocchi lo scorso 29 dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

