Settemila biglietti venduti e dodicimila presenze Umbria Jazz Winter fa ancora centro

Umbria Jazz Winter si riconferma un evento di rilievo, con sette mila biglietti venduti e dodicimila presenze. La manifestazione si distingue per la sua offerta variegata, che unisce musica, ospitalità, arte, storia e gastronomia, creando un’esperienza autentica e di qualità. Un successo che conferma l’importanza di questa tradizione culturale, capace di attrarre pubblico e appassionati in un contesto ricco di storia e charme.

La manifestazione si conferma un successo che non conosce crisi grazie agli ingredienti che fanno parte della ricetta Umbria Jazz Winter: la musica, l’ospitalità, l’arte, la storia, la buona cucina.Un evento connaturato con il tessuto stesso della città di Orvieto che non rinuncia alla sua. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Settemila biglietti venduti e dodicimila presenze, Umbria Jazz Winter fa ancora centro Leggi anche: Grandi note a Orvieto C’è Umbria Jazz Winter Leggi anche: Grandi nomi in arrivo. Umbria Jazz si scalda per l’edizione Winter Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. INDICAZIONI TRASFERTA DI LA SPEZIA PER I TIFOSI DEL PESCARA La vendita dei tagliandi per il Settore Curva Ospiti (capienza 1.457 posti) è libera e terminerà venerdì 26 dicembre alle ore 19. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare biglietti pe - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.