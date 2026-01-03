Serie C Cittadella-Virtus Verona | le pagelle degli uomini di Iori
Analisi delle prestazioni dei giocatori del Cittadella nel match contro la Virtus Verona, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie C Sky Wi-Fi, girone A. Di seguito, le valutazioni individuali dei protagonisti della squadra di Iori, con un'attenzione equilibrata alle prestazioni e alle statistiche di squadra.
Le pagelle dei giocatori del Cittadella dopo la vittoria contro la Virtus Verona nella 20ªgiornata del campionato Serie C Sky Wi Fi girone A.CITTADELLA (3-5-2)Maniero 6; Salvi 6 (dal 32’ s.t. R.Gatti s.v.), Redolfi 6,5, Angeli 7; D’Alessio 6,5, Amatucci 6,5, Casolari 6,5 (dal 29’ p.t. Vita 7). 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
