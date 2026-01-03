Serie a Varese per sognare Battendo Napoli si può entrare nelle prime otto

Alle 18.15, inizia la sfida tra Pallacanestro Varese e Napoli Basket, un appuntamento importante per i biancorossi. Con una vittoria, Varese potrebbe inserirsi nelle prime otto posizioni della classifica, avvicinandosi ai propri obiettivi stagionali. La partita rappresenta un'occasione per confermare il buon stato di forma e proseguire nel cammino di crescita, in un torneo che si sta definendo in modo sempre più competitivo.

Palla a due alle 18.15 per Pallacanestro Varese - Napoli Basket. I biancorossi cercano conferme e provano a sognare in una classifica che si accorcia, complice il caso Trapani Shark. Vincere, per la squadra di Ioannis Kastritis, significherebbe agganciare una squadra oggi ottava, ovvero in corsa per le Final Eight. Un pensiero ardito per chi da anni lotta per la salvezza, ma di questi tempi meglio non porsi limiti, anche perchè Varese ha vinto tre delle ultime quattro gare e tutto il pianeta biancorosso ha bisogno di sognare. "Come sempre, l'aspetto più importante è il lavoro difensivo: mantenere il ritmo e giocare nel miglior modo possibile su entrambi i lati del campo seguendo il nostro piano partita.

È il momento di esserci. Tutti. Sabato sera la Pallacanestro Varese torna in campo per una sfida che vale tantissimo. Ore 18:15 Itelyum Arena GeVi Napoli Match valido per la penultima giornata di campionato di Serie A1. Dopo due vittorie consecutiv - facebook.com facebook

